Dopo aver annunciato a fine 2024 di essere al lavoro sul suo primo LP, oggi Violet Grohl, figlia di Dave, frontman dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana, rivela i dettagli del suo primo lavoro sulla lunga distanza.
“Be Sweet To Me” vedrà la luce il prossimo 29 maggio via Auroura / Republic Records / Island Records ed è stato prodotto da Justin Raisen.
La press-release ci fa sapere che il disco è stato pesantemente influenzato dall’alt-rock della fine degli anni ’80 e degli inizi degli anni ’90.
La Grohl spiega:
C’è qualcosa di davvero potente in quel periodo musicale. Dal messaggio alle immagini, è autentico e genuino.
Oltre ai due brani recentemente pubblicati, “THUM” e “Applefish”, l’album contiene anche il nuovo singolo “595”, che è accompagnato da un video diretto da Nikki Milan Houston.
“Be Sweet To Me” Tracklist:
1. THUM
2. 595
3. Bug In The Cake
4. Last Day I Loved YOU
5. Big Memory
6. Mobile Stars
7. Often Others
8. Applefish
9. Cool Buzz
10. Pool Of My Dream
11. Plastic Couch