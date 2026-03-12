Dal 9 all’11 giugno sulla spiaggia di Marina di Ravenna, Hana-Bi, al via la tredicesima edizione del Beaches Brew.

Ecco il cast:

Dal Giappone, con i paladini della new wave mushroom trance Super Jet Kinoko, alla Repubblica Democratica del Congo, con la “musica spazzatura” di Fulu Miziki, collettivo afrofuturista che realizza i propri strumenti, costumi e maschere utilizzando rifiuti; dal Sudamerica, con Titanic (progetto diviso tra Guatemala e Venezuela firmato dalla violoncellista Mabe Fratti), La Valentina e Julián Mayorga (tra raggaeton e psychedelia post-cumbia made in Colombia) agli Stati Uniti con la “Midwest guitar music” dei Good Flying Birds e la stella nascente dell’indie rock Prewn; dalla Tanzania di Pendo e Leah Zawose aka The Zawose Queens, con il loro canto polifonico tipico della tradizione Wagogo, all’Irlanda dei giovanissimi Madra Salach, tra neofolk e elettronica indicati da più parti come la next big thing europea, e di M(h)aol, quartetto femminista intersezionale tra i progetti più freschi e interessanti della nuova scena post-punk.

Senza dimenticare la Spagna con Los Sara Fontan, uno dei progetti di punta dell’underground iberico, l’Italia del duo di culto di compiler Napoli Segreta, l’Inghilterra con Joshua Idehen, artista britannico-nigeriano che mescola sapientemente soul, elettronica e spoken word (e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Sons Of Kemet, Alabaster DePlume e Daedelus) e la Svizzera di Camilla Sparksss, regina dell’electro noise pop sperimentale.

Costruita come sempre a partire da un intenso lavoro di scouting, condotto durante tutto il corso dell’anno nei principali showcase festival europei e americani, la tredicesima edizione di Beaches Brew vuole dare vita a uno straordinario viaggio globale lungo tre giorni alla scoperta delle differenti direttrici sonore del contemporaneo, che toccherà 14 paesi e 4 continenti in un percorso unico, tra generi e attitudini differenti, nella convinzione che nonostante tutto la musica possa continuare a unire profondamente persone, paesi e culture attraverso le latitudini. Di seguito la line-up completa del festival, in programma da martedì 9 a giovedì 11 giugno all’Hana-Bi di Marina di Ravenna.

Fulu Miziki CD

The Zawose Queens TZ

Joshua Idehen UK/NG

Titanic VE/GT

Napoli Segreta IT (dj set)

Madra Salach IE

Camilla Sparksss CH/CA

M(h)aol IE

La Valentina CO

Super Jet Kinoko JP

Good Flying Birds US

Prewn US

Los Sara Fontan ES

Julián Mayorga CO

Dj Fitz UK (dj set)

Alex Fernet IT

Kodaclips IT

Carte Gold IT (dj set)

Evento completamente gratuito, che si svolge su due palchi allestiti sulla spiaggia di uno degli stabilimenti balneari più iconici della Riviera romagnola, Beaches Brew nasce dalla sinergia del team di Bronson con un pool di curatori diviso tra Olanda e Stati Uniti, e ha saputo confermare negli anni il suo posto tra le manifestazioni di riferimento nel nostro paese per quanto riguarda sperimentazione e nuovi suoni, presentando – spesso per la prima volta in Italia – artisti del calibro di King Gizzard, Big Thief, Khruangbin, Comet Is Coming, Ty Segall e Elijah Wood.