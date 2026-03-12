Non serve neppure arrivare in fondo a “The Real Ramona” per confermare l’impressione dei primi minuti: il cambio di registro delle Throwing Muses rispetto ai precedenti “Hunkpapa” (1989) e “House Tornado” (1988) è evidente.

Nessuna rinuncia al loro approccio artisticamente sghembo, né alle loro visioni disturbanti; solo che ogni cosa è più organizzata e affilata, anche grazie alla produzione di Dennis Herring.

È così che in “Not So Soon” sembra di viaggiare tra nevrosi e brezza leggera, che lo straniamento di “Counting Backwards” è subito contagioso, che un episodio dolce e spettrale come “Dylan” è perfettamente a suo agio al centro del disco.

E quando l’autodistruzione psicotica di “Ellen West” si prende la scena, o quando “Hook In Her Head” svisa verso tribalismi spoken e “Say Goodbye” sfoga un po’ di ruvidezza, nulla vale a rompere la visione d’insieme.

“The Real Ramona” è una piccola epopea, assai affascinante nel suo scegliere soluzioni solo all’apparenza semplici, che contribuisce a definire l’alternative a cavallo degli ultimi decenni dello scorso millennio.

L’articolo nella sua forma originale lo trovate su ‘Non Siamo di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione

Pubblicazione: 12 marzo 1991 (UK)

Durata: 40:10

Dischi: 1

Tracce: 12

Genere: Rock alternativo

Etichetta: 4AD



Tracklist:

