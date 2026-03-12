Non serve neppure arrivare in fondo a “The Real Ramona” per confermare l’impressione dei primi minuti: il cambio di registro delle Throwing Muses rispetto ai precedenti “Hunkpapa” (1989) e “House Tornado” (1988) è evidente.

Nessuna rinuncia al loro approccio artisticamente sghembo, né alle loro visioni disturbanti; solo che ogni cosa è più organizzata e affilata, anche grazie alla produzione di Dennis Herring.

È così che in “Not So Soon” sembra di viaggiare tra nevrosi e brezza leggera, che lo straniamento di “Counting Backwards” è subito contagioso, che un episodio dolce e spettrale come “Dylan” è perfettamente a suo agio al centro del disco.

E quando l’autodistruzione psicotica di “Ellen West” si prende la scena, o quando “Hook In Her Head” svisa verso tribalismi spoken e “Say Goodbye” sfoga un po’ di ruvidezza, nulla vale a rompere la visione d’insieme.

“The Real Ramona” è una piccola epopea, assai affascinante nel suo scegliere soluzioni solo all’apparenza semplici, che contribuisce a definire l’alternative a cavallo degli ultimi decenni dello scorso millennio.

L’articolo nella sua forma originale lo trovate su ‘Non Siamo di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione

Pubblicazione: 12 marzo 1991 (UK)
Durata: 40:10
Dischi: 1
Tracce: 12
Genere: Rock alternativo
Etichetta: 4AD

Tracklist:

  1. Counting Backwards
  2. Him Dancing
  3. Red Shoes
  4. Graffiti
  5. Golden Thing
  6. Ellen West
  7. Dylan
  8. Hook in Her Head
  9. Not Too Soon
  10. Honeychain
  11. Say Goodbye
  12. Two Step