Harry Jordan, originario di Norfolk, pubblica il nuovo singolo “Protected”. Il suo EP di debutto da solista, “This Beautiful Life”, uscirà il 17 aprile. Tra le sue influenze compaiono i nomi di Wilco, Sparklehorse, Neil Young, Alex G, Justin Vernon, Big Thief e Chris Cohen, e, beh, possiamo dirci che il suo sound è proprio è uncaloro e sentito omaggio a tutti questi paladini dell’indie, fatto con amore, passione e una grande carica melodica.

L’approccio essenziale alla composizione dei brani – e la ponderatezza nella moderazione sia nella composizione che nella produzione – è in sintonia con la sincerità emotiva che è al centro dei temi dei testi. Ciò si riflette anche in “Protected”, che esplode con un lamento di feedback, prima che un riff indie classico e caldo introduca la generosa interpretazione dei testi di Harry.

“Per molti versi il brano parla di auto-riflessione e crescita, e sembra anche un po’ una lettera a mia moglie Sophie. Lei ha messo ordine nella sua vita piuttosto presto, mentre la mia era completamente allo sbando. Ero sempre in giro a suonare con Eades e Far Caspian, guadagnando quasi nulla e in generale vivendo alla giornata. Ero così ossessionato dal cercare di fare della musica la mia carriera che molti altri aspetti della mia vita venivano spesso messi da parte. Man mano che ne diventavo più consapevole, ho iniziato a sentirmi un po’ un peso. Anche se eravamo follemente innamorati, ho sempre avuto la sensazione che lei meritasse di meglio. In modo strano, quella sensazione finì per diventare una grande fonte di motivazione per me: mi spinse a trovare il modo di trasformare la mia passione per la musica in qualcosa di sostenibile, in modo da poter finalmente costruire il tipo di vita che sentivo lei meritasse. Continuo a lottare per questo ogni giorno“.

Una di quei brani in cui sentiveramente la passione, il guitar-pop-rock che inebria il cuore e la mente: chitarre rigogliose, l’assolo importante e questo ritornello che arriva dritto al punto. Bravo Harry!