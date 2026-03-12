Il buon Johnny Dynamite di casa a Philadelphia inizia la corsa verso il suo nuovo LP prodotto da Trey Frey dei Korine, uscirà il 15 maggio. “Helpline” è gradito assaggio con i suoi bagliori anni ’80 che rimandano a gente come The Drums, Pet Shop Boys, Alex Cameron, MGMT. Intrigante e accattivante il pezzo si fa subito strada con la sua melodia vincente.
Johnny ci dice qualcosa sul brano: “Scritto dal punto di vista di un operatore di una linea di assistenza notturna che continua a ricevere chiamate dallo stesso sconosciuto. Man mano che le conversazioni si intensificano, il peso emotivo inizia a logorarli, confondendo l’empatia con l’invidia per quanto il chiamante si senta vivo, anche nella disperazione. È il momento in cui il burnout si trasforma in resa e riattaccare diventa l’unica via di fuga“.
