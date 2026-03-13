Il 30 novembre 2023 ci lasciava il frontman dei Pogues Shane MacGowan. Ora, pesi massimi come Bruce Springsteen, i Jesus And Mary Chain, i Primal Scream e altri artisti si sono uniti per realizzare un album tributo intitolato “20th Century Paddy – The Songs Of Shane MacGowan“, in uscita a novembre.

La cover del Boss del brano “A Rainy Night In Soho” è il primo assaggio.



Springsteen ha reinterpretato quella canzone in un concerto del 2024 in Irlanda, e Nick Cave l’ha cantata al funerale di MacGowan. Ecco cosa ha detto Springsteen su MacGowan:

Ogni tanto, ogni tanto capita che arrivi un artista la cui voce sembra parlare alla storia stessa. Woody Guthrie, Jimmy Rogers, Little Richard, Chuck Berry, Miles Davis, Elvis, Jerry Lee Lewis, John Coltrane, Patti Smith, James Brown, Bob Dylan, Aretha Franklin, John Lydon, Hank Williams, Sinatra. Tutti geni, erano sia senza tempo che l’incarnazione del loro momento storico. Molti, com’era prevedibile, hanno condotto vite difficili, non facilmente vincolate dalle catene delle convenzioni. Erano ribelli naturali, incapaci di soffocare o ascoltare gli impulsi che li hanno portati alla gloria e alle difficoltà personali. La grande arte è per sua natura senza regole. Non possiamo scegliere le nostre ossessioni. Non possiamo dettare le nostre benedizioni o le nostre trasgressioni. È un piccolo scherzo che gli dei ci giocano. La voce di Shane era così profondamente reale, profana e onesta, la sua scrittura così brillante, viva e ricca di storia che la sua genesi appariva un mistero a tutti, compreso, credo, al suo creatore. La gioia pericolosa, l’allegria e il coraggio, l’umorismo di fronte al destino, il vagabondare selvaggio di una vita spinta verso i cieli artistici e il balsamo quotidiano dell’annullamento di sé. Shane era tutta umanità nuda e senza fondo. Ci costringeva a chiederci se stessimo vivendo in modo profondo e autentico. Era schietto, esilarante, senza scuse e profondo. La sua anima era piena delle proprietà trasgressive ed estatiche dei santi. Non so chi ascolterà la mia musica tra 100 anni, ma so che ascolteranno quella di Shane. Anche se non conoscevo Shane molto bene, ho trascorso un bel pomeriggio in sua compagnia poco prima che morisse. Non stava bene, ma lui e sua moglie Victoria si sono dimostrati dei padroni di casa calorosi e gentili. Quando me ne sono andato, l’ho ringraziato per il suo bellissimo lavoro, la sua musica, le sue canzoni, la sua vita. Mi sono fermato nel suo calore, l’ho baciato e gli ho detto che gli volevo bene.

Non c’è ancora una tracklist, ma tra gli altri artisti che hanno contribuito ci sono Amble, Camille O’Sullivan, Cronin, Damien Dempsey, David Gray, Dropkick Murphys, Garron Noone, Glen Hansard, Hozier e Jessie Buckley, Johnny Depp e Imelda May, Johnny Mac And The Faithful, Kate Moss, Liam Ó Maonlaí, Lisa Moorish and Another Day, Lisa O’Neill, LYRA, Madra Salach, Moya Brennan, Mundy, Picture This, Pinch Of Snuff, Steve Earle, the High Kings, the Libertines, the Murder Capital, Tom Waits e, naturalmente, i Pogues.