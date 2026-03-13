Maria Taylor e Conor Oberst in un brano insieme.

Taylor è una delle due componenti degli Azure Ray, e ha fatto coppia per molto tempo con Oberst. Ora la Taylor si appresta a pubblicare il suo primo album solista dopo sette anni e ha una nuova canzone scritta e registrata insieme a Oberst.

“Story’s End”, in uscita il 3 aprile, conterrà “Sorry I Was Yours”, una canzone che lei e Oberst hanno scritto e cantato insieme. Ecco cosa dice Taylor al riguardo:

Ho conosciuto Conor quasi 30 anni fa. La musica è sempre stata una parte importante del nostro legame. Non appena ci siamo conosciuti, ho iniziato a seguire periodicamente i Bright Eyes in tour come tastierista o batterista. La nostra amicizia si è trasformata in un amore romantico durato sette anni, che alla fine si è trasformato nell’amore che abbiamo ora, che sembra quasi familiare.

Un paio di anni fa, abbiamo deciso di scrivere una canzone insieme, così sono andata a casa sua con la mia chitarra e il mio computer. Gli stavo suonando le canzoni a cui stavo lavorando e quando ha sentito questa, si è animato ed è corso dentro a prendere la penna e il quaderno. Qualche ora dopo, abbiamo finito la canzone e abbiamo anche registrato un demo. Tanti contributi meravigliosi da parte di questi amici hanno reso la canzone migliore di quanto avrei potuto immaginare: Brad Armstrong, Mike Mogis, Macey Taylor, Ben Brodin, Nate Walcott, Tiffany Osborn, Hannah Murray e Paul Cartwright.