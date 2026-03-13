I Sunday (1994) hanno presentato un’edizione deluxe del loro secondo EP, “Devotion“.

Questa versione ampliata include tre nuovi brani e fa seguito al loro recente tour europeo con le The Last Dinner Party, durante il quale hanno tenuto 17 concerti (anche in Italia dove hanno fatto un figurone e ricordiamo che torneranno nel nostro Paese il 19 giugno a La Prima Estate a Lido di Camaiore, con The Hives e Jack White).

L’edizione deluxe presenta “Shame”, il nuovo singolo ispirato al film “Heavenly Creatures”. “Quando due creature celesti vengono separate da predicatori dalla mentalità ristretta, una delle due prende in mano la situazione. Perché a volte è la vita stessa ad essere malata di mente“, spiega la band.

“Darling, I’ve Done This Dance Before” è stata ispirata dal “caos disordinato e tenero” della vita di Paige prima di incontrare il suo compagno di band e partner Lee, mentre “The Fairground” è stata ispirata da un concerto degli Oasis.