Neil Young non perde occasione di entrare a gamba tesa su Donald Trump, a parole e in musica. Recentemente, ha scritto sul suo sito Archives che lui e la sua band, i Chrome Hearts, stanno lavorando a un nuovo disco ispirato all’attuale situazione politica e concepito come una reazione ad essa:

Sono così addolorato per questo Paese. La politica di oggi è triste e deprimente per me. Non ce la faccio più. Posso uscire e manifestare i miei sentimenti al riguardo. Abbiamo il peggior presidente nella storia del nostro Paese. Ogni giorno ci becchiamo un pessimo programma televisivo prodotto da DJT. Ora, per fortuna, sono di nuovo in studio a registrare un nuovo album con i Chrome Hearts. Adoro le canzoni e le sensazioni di vita e amore. La musica è questo. Finora abbiamo otto nuove canzoni. Mi fanno provare emozioni.