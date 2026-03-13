Not For Radio annuncia il tour “In The Forest”, l’attesissimo debutto in Europa e nel Regno Unito del progetto solista di María Zardoya dei The Marías. L’artista arriva in Italia con una data imperdibile, prodotta da Vivo Concerti e prevista venerdì 17 aprile 2026 al Teatro Arcimboldi di Milano.

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L’annuncio segue una serie trionfale di date nei principali teatri del Nord America, con la tournée negli Stati Uniti che ha registrato il tutto esaurito quasi immediatamente. La tournée europea prevede tappe a Milano, Anversa e Londra, prima di concludersi con un’ultima serata a Parigi, segnando il primo tour in assoluto di Not For Radio in Europa e Regno Unito.

Not For Radio è un nuovo e audace capitolo per Zardoya, che offre un introspettivo contrappunto al suo lavoro con The Marías. Not For Radio ha pubblicato nell’ottobre 2025 l’album di debutto “Melt”, che ha raggiunto il 13° posto nella Billboard 200, un’impresa epocale per un progetto solista. Il disco, composto da dieci tracce, è un’alchimia di dolore, solitudine e comunione creativa, che si dispiega in tempo reale mentre Zardoya, insieme all’artista-produttore Sam Evian e al produttore/strumentista Luca Buccellati, si scollegano dal mondo esterno e si immergono nella natura e nel suono. Il risultato è un corpus di opere profondamente coinvolgente che posiziona Zardoya non solo come cantante, ma come una forza multidimensionale con una visione singolare.