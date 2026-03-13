I Napalm Death e i Melvins svelano la canzone “Rip The God”. Il brano è una delle tracce contenute nella nuova versione del loro progetto “Savage Imperial Death March“, che era stato concepito come disponibile unicamente durante i tour condivisi dalle due formazioni, mentre ora è stata annunciata una pubblicazione “per tutti” prevista per il 10 aprile, con da due tracce bonus, un nuovo artwork e un packaging rinnovato.

Il bassista dei Napalm Death, Shane Embury, dice:

Il riff di apertura di Buzz Osborne parte con un tempismo iconico: un “singhiozzo” proprio alla fine del giro che lo rende davvero speciale. È un passaggio semplice, eppure incredibilmente difficile da memorizzare. Mentre registravo le linee di basso, quel loop mi faceva girare la testa. Se poi a quel disorientamento aggiungete il muro di white noise e i feedback dei pedali che abbiamo stratificato tutti insieme…beh, il risultato è un caos celestiale.

“Rip The God” è il secondo brano svelato, il primo era stato “Tossing Coins Into The Fountain Of Fuck”.