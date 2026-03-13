Credit: Steph Gomez

I The Pretty Reckless hanno dato il via a una nuova era con l’annuncio del loro prossimo quinto album in studio “DEAR GOD” (preordinabile QUI) e di un tour mondiale da headliner previsto per il 2026. In concomitanza con l’annuncio è uscito il loro nuovo singolo “When I Wake Up”.

“DEAR GOD”, a quanto ci dicono le note stampa, abbraccia la vulnerabilità, l’intensità e la libertà artistica, invitando gli ascoltatori a scoprire uno degli album più crudi e senza compromessi della band. La band ha affrontato l’album con un rinnovato impegno verso un songwriting grezzo e intimista. Il nuovo singolo ad alto tasso di energia “When I Wake Up” si orienta verso un sound punk pur rimanendo fedele a ciò che è diventato il marchio di fabbrica della band: chitarre esplosive e l’inconfondibile voce potente di Momsen. L’album includerà anche il loro singolo “For I Am Death”.

Parlando della canzone e del nuovo album, la frontwoman Taylor Momsen ha dichiarato: “‘When I Wake Up’ è la storia di un sogno che si trasforma in un incubo. Quando una vita all’insegna degli eccessi ti porta su delle montagne russe destinate a schiantarsi, ma tu semplicemente non riesci a vederlo. È un bel momento…“

La band è attesa in Italia il 14 novembre al Fabrique di Milano, biglietti QUI.

Tracklist:



Life Evermore Pt. 2

For I Am Death

When I Wake Up

Love Me

Dragonfire

Dear God

Life Evermore Pt. 3

About You

Spell On You

Rollercoaster of Life

Eye of the Storm

Devil in Disguise (Michelle’s Song)

Dark Days

Life Evermore Pt. 1