“Love In The Time Of The State” non è solo il titolo del nuovo singolo dei Basciville, ma è anche il titolo del loro album e sono felice che questo brano possa rappresentare tutto l’album come title track perché è veramente una canzone magica, una di quelle che quando arrivi al ritornello senti la pelle d’oca per la malinconia e l’intimismo che trasmettono. Qui succede questo e voglio proprio fare i complimenti ai due fratelli Cillian e Lorcan Byrne, che sanno davvero toccare le corde giuste con il loro sound autunnale, che però sa anche diventare epico e appassionato, aprendosi ad emozioni vere.

Una gran bella canzone, un biglietto da visita che ci fa avvicinare con grande passione al disco di questi due fratelli così ispirati quando si parla di pop-folk.

