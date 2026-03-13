Che dolcezza questa “u wanna have it” di MUANH. Un brano che si muove in punta di piedi, come se non volesse disturbare, ma inevitabilmente si fa strada dentro di noi, proprio con la forza della delicatezza.

Ho scritto questa canzone ripensando a una relazione passata, un momento in cui il risentimento e il desiderio hanno iniziato a coesistere e la tenerezza si è trasformata silenziosamente in tensione. È nata da un loop che avevo creato in precedenza, costruito attorno a un morbido pad sintetizzato con una sottile atmosfera alla Twin Peaks. Era un sentimento agrodolce e irrisolto, come una sensazione che non si placa mai del tutto.

Proprio qui sta la forza e la bellezza di questo brano, caldo de avvolgente come se fosse un abbraccio, sale un po’ di tono nel corso della canzone ma lo fa in mdo discreto, senza farsi notare troppo, come se non volesse disturbare, manentendo intatta quella forza empatica che ci colpisce fin da subito.

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