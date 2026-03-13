Bello, bellissimo questo nuovo brano dei Night Swimming, tornati con il nuovo singolo “Poison Berry”.
Un sogno ad occhi aperti tra Cocteau Twins e Cure, trame delicate che ci accarezzano e ci catturano, con una dolcezza magistrale.
Meg Jones con la sua voce fa la parte del leone, infondendo incisività ma anche carezze, ma è proprio la band che da il meglio si sè con queste suggestioni che tra valicano il sogno e sembrano spingerci a un risveglio che però potrebbe essere preoccupante, oscuro, misterioso. Una canzone sublime.
Dopo aver firmato con la Venn Records, la band pubblicherà il nuovo EP “Melting, Sometimes Bleeding” il 22 maggio.
