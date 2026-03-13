Credit: Bandcamp

Continua la marcia dei The Blue Herons verso il nuovo album. L’ultimo assaggio si chiama “Fight Or Flight” ed è, ovviamente, delizioso.

<a href="https://theblueherons1.bandcamp.com/album/demon-slayer">Demon Slayer by the blue herons</a>

Il duo, dopo “Demon Slayer” (title track) e “Willow“, abbassa i toni e si fa avvolgente e morbido, con un jangle pop scntillante e carezzevole, che brilla nel buio di una luce accogliente e inesauribile, faro nella notte per chi cerca conforto e riparo. Bellisimo però il finale cin cui la passione per lo shoegaze di Andy Jossi emerge in tutto il suo splendore.

L’attesa per il disco, atteso il 3 aprile via Shelflife Records (ma anche Too Good To Be True e Fastcut Records), è altissima!

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