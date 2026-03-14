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A quasi quarant’anni da uno dei momenti più esplosivi della sua carriera, la leggenda di George Michael torna a vivere al cinema con “George Michael: The Faith Tour”, film-evento che riporta sul grande schermo uno dei tour più iconici della storia del pop degli anni 80.

Il progetto, atteso nel corso dell’anno, recupera e restaura materiale filmato durante due concerti del 1988 a Parigi (un totale di 18 brani), ripresi con 14 telecamere nel pieno della febbre mondiale per l’artista britannico. Per anni queste immagini sono rimaste negli archivi: oggi tornano finalmente alla luce in una versione rimasterizzata pensata per il cinema, restituendo tutta l’energia e il magnetismo di un performer nel momento più alto della sua carriera.

Il film include anche un corto introduttivo diretto da Mary McCartney, con filmati inediti e un raro contributo audio dello stesso Michael, offrendo uno sguardo più intimo dietro le quinte di quell’epoca straordinaria.