Il mese scorso i Broken Social Scene hanno annunciato i dettagli del loro sesto LP, “Remember The Humans”, in uscita il prossimo 8 maggio via Arts & Crafts, dopo quasi nove anni dal precedente, “Hug Of Thunder“.
Prodotto da David Newfeld, l’album viene così presentato dal multistrumentista della band originaria di Toronto Charles Spearin:
C’è un diverso tipo di onestà in questo disco. Abbiamo avuto successo, abbiamo perso amici, abbiamo perso genitori, siamo in questa fase della vita in cui ci chiediamo “cosa succederà dopo?”.
Dopo “Not Around Anymore”, condiviso nelle scorse settimane, ora è il turno di “Hey Amanda”, che potete ascoltare qui sotto.
Il gruppo canadese spiega:
Questa canzone parla dell’importanza di essere se stessi e di come gli altri lo metteranno sempre in discussione.