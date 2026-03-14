Il mese scorso i Broken Social Scene hanno annunciato i dettagli del loro sesto LP, “Remember The Humans”, in uscita il prossimo 8 maggio via Arts & Crafts, dopo quasi nove anni dal precedente, “Hug Of Thunder“.

Prodotto da David Newfeld, l’album viene così presentato dal multistrumentista della band originaria di Toronto Charles Spearin:

C’è un diverso tipo di onestà in questo disco. Abbiamo avuto successo, abbiamo perso amici, abbiamo perso genitori, siamo in questa fase della vita in cui ci chiediamo “cosa succederà dopo?”.