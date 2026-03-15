Entriamo nel mondo degli svizzeri Mono Mochi, che svelano il nuovo singolo “Cats”, canzone che, come ci dicono le note stampa, è la risposta della band allo stato attuale del mondo: una canzone sull’impotenza, ma anche sul continuare comunque ad andare avanti.

Il brano, scritto in gran parte dal cantante Jakob, si muove su un territorio molto gentile e delicato, lavorando principalmente su chitarra acustica e voce, con qualche piccolo particolare che imprezioscisce e ingentilisce maggiormente il suono. Un brano essenziale, minimale se vogliamo, in cui la melodia calda e coinvolgente ci cattura fin da subito, portandoci quasi indietro nel tempo, lontano da una certa frenesia musicale attuale.

Il brano è stato registrato ancora una volta su “Elsa”, il registratore analogico degli anni ’80 che ha dato il nome anche al primo album della band. La registrazione e la produzione sono state nuovamente curate interamente dal batterista Simon Hafner, con il quale la band continua a plasmare la propria musica in modo indipendente e con pieno controllo creativo.

Con il loro album di debutto nel 2024, i Mono Mochi hanno iniziato ad attirare l’attenzione oltre i confini nazionali. Nel settembre 2026 arriverà il loro secondo album in studio, più profondo e caratterizzato da un nuovo senso di urgenza, specchio di una band che ha imparato, attraverso la musica, ciò che vuole veramente dire e ciò che non vuole.

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