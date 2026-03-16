Venerdì Anna Calvi pubblicherà il suo EP “Is This All There Is?”, che vede la collaborazione di Laurie Anderson, Iggy Pop, Perfume Genius e Matt Berninger dei The National. Oggi la Calvi condivide il brano che dà il titolo all’EP – la sua struggente canzone con Berninger:

Scritta originariamente per il film di Joanna Hogg “The Souvenir Part II” – ma mai pubblicata in precedenza – Calvi ha chiesto a Berninger di unirsi a lei per creare una nuova versione. La canzone, come dicono le note stampa, diventa un inno al coraggio. “Questa canzone parla del coraggio che ci vuole per sperare“, dice la Calvi. “È la volontà di porre domande, anche sapendo che non otterrai mai una risposta definitiva.”

Il tono della voce di Matt ha una qualità così epica, quasi antica, che mi è sembrata perfetta per una canzone che pone una domanda esistenziale così grande. Stiamo entrambi cercando delle risposte – insieme eppure in qualche modo sempre separati, cosa che trovo bellissima. Lui porta alla canzone un’intimità che non avrei potuto immaginare.