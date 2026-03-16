Credit: Shervin Lainez

A inizio anno i Death Cab for Cutie avevano annunciato che, dopo 20 anni e 6 album con la Atlantic Records, erano tornati a un’etichetta indipendente, la ANTI-. Ora ecco l’annuncio del loro primo album per la nuova casa discografica, “I Built You a Tower“, in uscita il 5 giugno.

L’album è stato prodotto e registrato da John Congleton in tre settimane di sessioni, e il chitarrista e tastierista Dave Depper afferma: “I tour per l’anniversario hanno scacciato ogni traccia di nostalgia. Ci siamo sentiti parte di questa forza potente, più grande di tutti noi, e siamo entrati in studio con l’idea: come possiamo catturare quella sensazione e trasformarla in qualcosa di nuovo?“.

Il bassista Nick Harmer aggiugne: “L’intera esperienza di questo disco ci ha riportato alle prime versioni di questa band: se ai musicisti nella sala piace quello su cui stiamo lavorando, è sufficiente. Abbiamo ritrovato la fiducia che ne deriva“.

“Riptides” è il primo assaggio e secondo Ben Gibbard “parla della sfida di affrontare le difficoltà personali mentre il mondo intorno a noi vive tragedie e perdite su una scala inimmaginabile. E di come, quando questi due elementi si intrecciano nella nostra psiche, ci si senta completamente paralizzati“.

Tracklist:

