Everlast torna a farsi sentire con materiale inedito.

Il rapper ed ex frontman degli House Of Pain aveva pubblicato il suo ottavo album solista, “”Whitey Ford’s House Of Pain” a settembre 2018.

Il suo nuovo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Stones” ed è la sua prima release per Thirty Tigers / Regime Music Group.

Il brano è stato prodotto dal rapper Yelawolf e anticipa il nuovo LP dello statunitense di cui saranno svelati maggiori dettagli nei prossimi mesi.

Everlast è uno dei maggiori nomi della scena hip-hop americana, prima con gli House of Pain e in seguito con la sua carriera solista, capace di mescolare il suo stile con altri generi e di allargare la sua vasta audience anche a quella del pubblico rock e alternative.

Il musicista nativo di Long Island racconta:

“Stones” è una canzone sulla responsabilità e sul rimorso. Un viaggio dall’auto?disprezzo alla guarigione e al perdono.

Crudo, introspettivo e profondamente personale, il brano apre la strada al nuovo capitolo dell’artista: un passo deciso che unisce vulnerabilità e forza. Come la sua hit di venti anni fa ‘What It’s Like’, diventata un inno all’empatia negli ultimi vent’anni, anche “Stones” mostra la capacità unica di Everlast di intrecciare storie e vissuti diversi, trovando quel filo comune che attraversa le esperienze quotidiane di tutti noi.