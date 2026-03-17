Credit: Andy Willsher

Chi si nasconde dietro questa attima “Hold Your Nerve” che sembra uscire dalla mente e dalle chitarre stoner dei QOTSA con una punta di Led Zeppelin? Chi si nasconde dietro il progetto Burned As Witches? Beh, ve lo diciamo subito, perché è una nostra vecchia conoscenza: si tratta infatti di Rick McMurray, meglio conosciuto come batterista degli irlandesi Ash. Nella sua avventura, Burned As Witches, dimostra di essere un multi-strumentista e cantante di tutto rispetto, sì, perché suona e canta tutto lui.

McMurray dice così del brano: “Questa è stata una delle ultime canzoni scritte per l’album, è semplicemente sgorgata dal mio subconscio e ho capito di cosa parlasse solo mentre stavamo girando il video. Parla dell’innocenza di fronte a un mondo corrotto e venale. È meglio prendere la pillola rossa e vedere il mondo per quello che è, quando ci si sente così impotenti nel cambiarlo, o la pillola blu e rimanere beatamente ignari di un mondo che ti sfrutta? Musicalmente, è il figlio illegittimo di Iommi e Page, che porta un po’ della spavalderia dei Led Zeppelin nel doom dei Sabbath, riuscendo in qualche modo a evocare una corrente sotterranea di glam.”

Diciamo che il buon Rick ha trovato un attimo di pausa dai suoi Ash, sempre molto impegnati (ultimo album “Ad Astra” uscito a fine 2025) e dimostra di volersi staccare dal power-pop della sua band principale.

Burned as Witches ha annunciato un album omonimo in uscita il 17 aprile.