Credit: Steve Gullick

Ed O’Brien, storico chitarrista e fondatore dei Radiohead, annuncia “Blue Morpho”, il suo secondo album solista prodotto da Paul Epworth (Paul McCartney, Adele) che uscirà il 22 maggio per la sua nuova etichetta Transgressive.

A O’Brien piace citare il poeta e contadino del Kentucky Wendell Berry: Per conoscere l’oscurità, immergiti nell’oscurità. Questa filosofia è diventata sia bussola che catalizzatore per “Blue Morpho”, un album profondamente personale nato da uno dei periodi più difficili della sua vita. Pur rimanendo uno dei chitarristi più acclamati della musica rock, in “Blue Morpho” O’Brien ricomincia da capo, iniziando finalmente a definire il proprio stile. Con i suoi momenti di psych-folk ipnotico, chitarre radiose, trip-hop seducente e luminosa quiete, l’album rivela un artista che va oltre le strutture familiari e sembra una mappa dove O’Brien naviga alla scoperta di nuovi modi di ascoltare, lavorare e vivere. Si addentra nell’oscurità ed emerge rinnovato, come dimostra la splendida e edificante “Blue Morpho”, ispirata agli effetti curativi della natura.

Ascolta la title track:

Una serie di incontri fortuiti ha portato gradualmente alla realizzazione del disco. Dopo un incontro casuale avvenuto tramite la scuola dei loro figli, il produttore Epworth è diventato un collaboratore fondamentale, dando vita a sessioni mirate insieme al tecnico del suono Riley MacIntyre in Galles, dove hanno preso forma le basi dell’album. Il sassofonista e compositore Shabaka Hutchings ha contribuito con i suoi flauti dopo l’incontro a Glastonbury dove hanno discusso su frequenza e risonanza naturale. In Estonia, O’Brien ha stretto un legame con il compositore Tõnu Kõrvits grazie alla loro comune ammirazione per il classicista Arvo Pärt; Kõrvits ha poi arrangiato gli archi eseguiti dalla Tallinn Chamber Orchestra. L’album è stato completato tra lo studio di O’Brien in Galles e i The Church Studios di Londra, un ex spazio sacro di 200 anni fa la cui atmosfera rispecchia la corrente spirituale del disco. L’assistenza alla sequenza è stata fornita da Flood, noto per il suo lavoro con gli U2, PJ Harvey e Nine Inch Nails, mentre Ben Baptie si è occupato del mixaggio.

Un cortometraggio di accompagnamento, Blue Morpho: The Three Act Play, presentato in anteprima ieri al SXSW, uscirà insieme all’album; ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito.

Ed O’Brien ha pubblicato nel 2020 “Earth” il suo primo disco solista.

“Blue Morpho” tracklist:

Incantations

Blue Morpho

Sweet Spot

Teachers

Solfeggio

Thin Places

Obrigado