I Radiohead hanno concluso con successo il tour in Gran Bretagna e in Europa lo scorso autunno, ora Ed O’Brien ha dichiarato che la band intende intraprendere una serie di concerti in altri continenti a partire dal 2027, ma, nella stessa intervista, non ha fatto alcun accenno a possibile nuova musica.

In una nuova intervista con Rolling Stone, O’Brien ha dichiarato che i Radiohead hanno deciso un programma di tour che li vedrà esibirsi in un itinerario limitato in un continente diverso ogni anno. “Quello che faremo è, ogni anno andremo in un continente diverso e faremo 20 concerti all’anno. Né più, né meno“, ha spiegato.

“Vogliamo dare assolutamente il massimo ogni sera“, ha detto riguardo alla scelta dei Radiohead di limitare il tour a 20 concerti all’anno. “Non vogliamo mai che sembri che stiamo agendo meccanicamente o che dobbiamo andare avanti a vuoto. Dobbiamo essere in grado di farlo. Anche perché, sapete una cosa? Non siamo più dei ragazzini“.



Ed O’Brien ha confermato che i Radiohead non hanno programmi per il 2026 e lui in particolare trascorrerà l’anno a promuovere il suo nuovo album solista “Blue Morpho”, in uscita il 22 maggio; il compagno di band Jonny Greenwood ha recentemente annunciato il suo nuovo progetto con il compositore Shye Ben Tzur e i The Rajasthan Express chiamato Ranjha, anch’esso in uscita a maggio.