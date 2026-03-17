I Butthole Surfers stanno per pubblicare, il 26 giugno, il loro album “After the Astronaut“, a lungo nel cassetto. L’LP avrebbe dovuto seguire “Electric Larryland” del 1996, ma la sua uscita fu bloccata dall’etichetta discografica della band dell’epoca a causa della sua scarsa attrattiva commerciale.

Come spiega il chitarrista Paul Leary: “Eravamo davvero entusiasti di realizzare un altro album dopo il successo del nostro precedente disco e del singolo ‘Pepper’. Anche la Capitol Records era entusiasta di pubblicare quel nuovo disco, finché il nostro rapporto non si è incrinato”.

Dopo alcune controversie legali, la band si è liberat dal contratto con la Capitol Records e ha firmato un accordo con la Hollywood Records per pubblicare l’album. Tuttavia, la Hollywood Records ha chiesto alla band di rielaborare l’album, che è stato pubblicato come “Weird Revolution” nel 2001.



“La Hollywood Records ha acquistato l’album ma voleva apportarvi delle modifiche, il che è stata un’esperienza sgradevole per noi“, ha aggiunto Leary. “Ora abbiamo il diritto di pubblicare la registrazione originale così come l’avevamo concepita, con il titolo originale, After The Astronaut.”

Il comunicato stampa dice che, durante la realizzazione di “After the Astronaut”, i Butthole Surfers “hanno immerso la loro creatività ancora più profondamente nell’elettronica, nei ritmi industrial, nei groove acid e in altri suoni sintetizzati da fantascienza.“

La formazione della band per “After the Astronaut” era composta da Leary, dal cantante Gibby Haynes e dal batterista King Coffey, tutti ancora membri della band.

Insieme all’annuncio dell’uscita dell’album (che, dobbiamo essere sinceri, non è così difficile da trovare già sul web con versioni “piratate”), i Butthole Surfers hanno pubblicato il singolo “Jet Fighter”.

Tracklist:



1 Weird Revolution

2 Intelligent Guy

3 Jet Fighter

4 Mexico

5 Imbuya

6 Venus

7 The Last Astronaut

8 Yentel

9 Junkie Jenny in Gaytown

10 They Came In

11 I Don’t Have a Problem

12 Turkey and Dressing