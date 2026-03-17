Nel corso di una recente chiacchierata con la scrittrice Mariana Enriquez, per il format Spotify Presenta, Rosalía ha rilasciato alcune dischiarazioni su Pablo Picasso che non hanno mancato di generare critiche e polemiche:

Forse Pablo Picasso non mi sarebbe piaciuto così tanto per le cose che mi hanno raccontato, ma chissà. Non mi interessa, mi godo il suo lavoro

Il riferimento è alla percezione che si ha dell’arte e delle opere dell’artista iberico soprattutto alla luce di quanto ricostruito negli anni circa la sua vita privata troppo spesso caratterizzata da violenze domestiche nei confronti delle donne che gli stavano accanto.

Rosalía, attraverso un video, è voluta tornare sull’argomento:

ROSALÍA apologises for saying she ‘separates the art from the artist’ in relation to Pablo Picasso.



She explains that she was not aware he had abused women and that her knowledge of him being great was based on what she heard from others. She also clarifies she is a feminist as… pic.twitter.com/CdQU5rtY7e — Pop Base (@PopBase) March 14, 2026

Volevo fare questo video da giorni, ma volevo trovare le parole giuste, perché non mi sento molto a mio agio con quello che è successo quando ho parlato dell’argomento Picasso. Non sono in pace con quello che ho detto su Picasso. Tutti mi hanno consigliato di non rispondere, di non fare video, di non dire niente, ma personalmente non sono tranquilla. Questo video non lo sto facendo per gli haters, al contrario, lo faccio per le persone che sono sempre qui (per me) e voglio ringraziarle per esserci sempre». Dopo la premessa, l’artista ha sottolineato di aver parlato senza però saperne abbastanza dell’argomento, cosa che l’ha portata a sbagliare.

e ancora:

Quando passi così tante ore a parlare, arriva un momento in cui forse dici qualcosa che non ha senso. È vero che ho fatto un errore. Avete assolutamente ragione. Grazie per avermelo fatto notare. Cercherò di imparare di più e forse cercherò di non parlare di argomenti di cui non ho sufficiente conoscenza. Perché, onestamente, pensavo che Picasso fosse un uomo terribile per tutte le cose che si dicono di lui, ma non ero a conoscenza di casi reali di abusi. Voglio scusarmi se c’è stata una mancanza di sensibilità da parte mia durante quella conversazione con Mariana e per la totale mancanza di empatia nei confronti delle donne e delle loro testimonianze

Ieri, lunedì 16 marzo, Rosalía ha inaugurato, a Lione alla LDLC Arena, il suo nuovo tour europeo che toccherà l’Italia in unica data il prossimo 25 marzo all’Unipol Forum di Assago (MI).