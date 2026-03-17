Quanto fascino in questo nuovo brano dei Goodbye. “13a” è caratterizzata da un tocco dream-pop evidente, ma reso incalzante e coinvolgente da un lavoro ritmico favoloso, come se fossimo più su un versante free-jazz. E questa contaminazione rende il brano realmente incantevole e suggestivo.

<a href="https://goodbyeband.bandcamp.com/track/13a">13a by Goodbye</a>

Tutto è carezzevole, il lato etereo e più visionario è perfettamente curato e rende il tutto misterioso, sublime, invitante…ci spinge a entrare in questa dimensione. La band ci cattura e ci spinge a volerne sempre di più.

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