Credit: Bandcamp

Il quintetto dei TV Star ha annunciato il suo album di debutto, “Music For Heads” (fuori il 24 aprile), e ha svelato la micidiale “Out of My Bag”, nuovo singolo dopo “Texas Relation”.

La band non fa mistero di seguire un certo filone musicale, ammettendo l’amore per The Stone Roses, Brian Jonestown Massacre, Mojave 3 e Catherine Wheel e loro stessi dicono: “Questa canzone e questo video sono il nostro omaggio alla Madchester e al Britpop degli anni ’80, stili che influenzano pesantemente il sound complessivo del disco in modi meno evidenti e che ci hanno dato la possibilità di celebrare alcuni dei nostri buoni amici che compaiono nel disco“.

Dopo la ballata deliziosa che era il primo singolo i nostri quindi alzano il tiro e si fanno ballabili, come se ci trovassimo a un party che celebra Manchester, con John Squire che dice la sua alla chitarra. Una canzone irresistibile!

Listen & Follow

TV Star: Bandcamp