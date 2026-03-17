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Suzanne Vega (che il 21 marzo sarà a Milano, al Conservatorio) porta in Italia, a luglio, il Flying with Angels Tour 2026.

Considerata una delle cantautrici più importanti della sua generazione, Suzanne Vega ha incarnato fin dagli anni Ottanta la rinascita del folk contemporaneo, portando sul palco storie di vita urbana con una lucidità poetica che il New York Times ha descritto come quella di «una straordinaria narratrice che osserva il mondo con occhio clinicamente poetico».

Il tour prende il nome dall’ultimo album “Flying with Angels“, pubblicato nel maggio 2025 e accolto con entusiasmo da pubblico e critica internazionale. In Italia la Vega proporrà uno spettacolo che attraversa tutta la sua carriera: dai brani che l’hanno resa celebre fino ai pezzi del nuovo album. Ad accompagnarla il suo storico chitarrista Gerry Leonard, noto per la sua collaborazione con David Bowie, e la violoncellista Stephanie Winters, per un live intimo e avvolgente, capace di «tessere un incantesimo di luce e ombra, fondendo classici e nuovo materiale con storie intime per una notte memorabile».

Ecco le date nel dettaglio, biglietti QUI.



20 lug 2026

Casa del Jazz – Parco, Roma



23 lug 2026

Piazzale Re Astolfo, Carpi



24 lug 2026

Auditorium Horszowski, Monforte D’Alba (CN)

