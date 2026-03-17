I White Flowers, il duo darkwave composto da Katie Drew e Joey Cobb, continuano la marcia verso il nuovo album, “Dreams For Somebody Else”, seguito del loro album di debutto del 2021, “Day By Day“. Dopo “Thinking Of You” ora tocca al nuovo assaggio “Heaven”.

Nel comunicato stampa, i White Flowers hanno condiviso una citazione dal romanzo di Jean Rhys “Good Morning Midnigh”t per evidenziare i temi del brano:

La gente parla della vita felice, ma quella è la vita felice quando non ti importa più se vivi o muori. Ci arrivi solo dopo molto tempo e molte disgrazie. E pensi di rimanere lì? Mai. Non appena raggiungi questo paradiso dell’indifferenza, ne vieni strappato via. Dal tuo paradiso devi tornare all’inferno. Quando sei morto al mondo, il mondo spesso ti salva, anche solo per prenderti in giro.