Credit: Bandcamp

Il trio londinese dream-pop/shoegaze dei deary pubblicherà il suo album di debutto, “Birding”, il 3 aprile per Bella Union. Ora hanno condiviso un altro singolo tratto dall’album, “Alma”.

I deary sono Rebecca “Dottie” Cockram (chitarra, voce), Ben Easton (chitarra) e Harry Catchpole (batteria).

“Vedo ‘Alma’ come l’incarnazione della nostra band“, dice la Cockram in un comunicato stampa. “È con noi da molto tempo e si è evoluta insieme a noi lungo il percorso. Negli ultimi quattro anni siamo cresciuti e abbiamo un’idea molto più chiara di cosa sia i deary. In questa canzone, mi rivolgo alla me stessa più giovane che ha deciso di prendersi cura di noi e diventare una persona migliore.”

Sul disco, il chitarrista Ben afferma: “Il nostro ultimo EP rappresentava il nostro tentativo di essere deary, e questo album ci vede essere deary.”

“Alma” segue gli ottimi brani “Seabird” e “Alfie”.