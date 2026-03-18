A distanza di quasi due anni dall’uscita del loro decimo LP, “Stung!“, i Pond tornano a farsi sentire con materiale inedito.

La band psych-rock originaria di Perth, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo “Terrestrials”, di cui potete vedere il video qui sotto: il brano viene definito come una sorta di riflessione sul grande mistero dell’umanità, capace sia di amore che di crudeltà.

Il frontman Nicholas Allbrook dice del pezzo:

Gum ha scritto la musica di questo brano e l’abbiamo registrato a Mullumbimby con Julian Abbott allo studio Nowave. Questa canzone parla degli esseri terrestri più strani di tutti: le persone. Decisi a volare via dalla nostra terra natale o a distruggerla, con una gran voglia di distruzione, armi e rose. Siamo capaci di amare, creare legami, prenderci cura degli altri e infliggere una crudeltà insopportabile. Lo sapete tutti, ma, sì, è una specie di grande mistero, non è vero? È quasi più soprannaturale degli extraterrestri. Probabilmente è per questo che abbiamo scritto questa canzone. Non siamo in molti a poter dimenticare anche solo per un secondo i domani non ancora nati e gli ieri ormai morti, ma tra questi ci sono, a quanto pare, i bambini e le persone innamorate. Mia cugina Iz ha contribuito a scriverla con le nostre chiacchierate.