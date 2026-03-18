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Un sentimento nobile e struggente, allo stesso tempo, che lascia ambiguità e interpretazioni, ma che regala anche un nuovo sguardo nei confronti di noi stessi e ciò che ci circonda: “Dream Core”, il nuovo singolo dei Klimt 1918 per Prophecy Production anticipa il disco “Àmor“, atteso il 12 giugno.

Gli antichi prima e i poeti provenzali poi hanno sempre visto nell’amore quel labor limae, letteralmente ‘’lavoro di rifinitura’’, che migliora, amplifica l’anima, ma riesce altresì a farci assaporare il dolore e l’autodistruzione. Si scappa per non soffrire, si idealizza per non guardare la realtà. Di fatto, è come se amare fosse un ossimoro esistenziale, una contraddizione alla quale, alla fine, ci si adegua senza rimorso.

Il contorno sonoro etereo e prorompente tipico dello shoegaze accompagna un ritorno atteso e lungo ben dieci anni dei Klimt 1918, che, ancora volta, rendono giustizia alla paura come l’orgoglio, alla speranza come la disperazione; la speranza di poter lasciare a chi ascolta un posto nel mondo, anche quando non sembra esserci, e di trovare proprio nella contraddizione la perfetta armonia di ogni essere umano.

‘’Dedichiamo questo brano a chi sceglie di amare nonostante tutto. A chi crede che una canzone possa accendere la volontà di cambiare. A chi si sente come una tempesta pronta a scatenarsi sopra un deserto bruciato dal sole’’ – ci racconta la band.

Il singolo preannuncia l’uscita del quinto album della band, ‘’Àmor’’, fuori il 12 giugno. Il progetto rappresenta il culmine del loro acclamato percorso artistico precedente, trasformandosi in una raccolta di musica coinvolgente tra le più malinconiche, sensuali e maestose.

“Àmor” è nato dal silenzio, dalla solitudine e dal distanziamento sociale. Tuttavia, come deliberato contrappunto artistico, i Klimt 1918 hanno deciso di far ruotare tutte le loro nuove canzoni attorno alla carnalità, all’ardore, al contatto fisico tra i corpi e a quei sentimenti urgenti e irresistibili che tengono le persone sveglie la notte.

Tracklist:

Dream Core Aventine Nihil Vltra Eros Nexus Un ètè invincible Arcade Amor Petricore Aftersun Mountain

Il nuovo album arriva dopo una lunga pausa: il precedente doppio album “Sentimentale Jugend” infatti è stato pubblicato alla fine del 2016.

