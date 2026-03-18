C’è sempre stato qualcosa di notturno nella musica di James Blake.



Con “Trying Times” quella notte diventa ancora più profonda.

Credit: Ross Halfin

Il disco si apre con “Walk Out Music”: archi distanti, beat spezzati, la voce fragile di Blake che emerge lentamente dal silenzio.

La sua musica continua a oscillare tra soul e architettura elettronica. Pianoforte minimale, bassi profondi e texture digitali costruiscono un paesaggio sonoro delicatissimo, dove ogni suono sembra poter svanire da un momento all’altro.



La title track rivela la sua capacità di scrittura pop, mentre collaborazioni come quella con Dave in “Doesn’t Just Happen” ribadiscono il suo legame con l’hip hop contemporaneo. Il disco gioca costantemente sui contrasti ma il cuore emotivo emerge in momenti come “Rest of Your Life”, piena di energia house e di malinconia.



La voce di James non è mai stata soltanto una voce. È un luogo. Quando canta, sembra che lo spazio intorno alla musica si allarghi. I brani si muovono tra pianoforte, elettronica minimale e bassi profondi che emergono come correnti sotterranee. La produzione è precisa ma quasi invisibile: ogni suono appare e scompare con la delicatezza di qualcosa che potrebbe rompersi se toccato troppo forte. In alcuni momenti il disco sembra tornare alla purezza dei primi lavori: pianoforte, silenzio, voce. In altri invece entra un mondo sonoro di ritmi spezzati, texture digitali, piccoli glitch. Ma la vera materia del disco è la vulnerabilità. Questa fragilità non diventa mai melodramma. Rimane sempre trattenuta. È come se la musica fosse costruita per contenere un’emozione troppo grande, una struttura di vetro attorno a un cuore luminoso. Nel corso dell’album i suoni diventano sempre più rarefatti. Alcuni brani sembrano dissolversi prima di arrivare davvero a una conclusione. Altri restano sospesi su accordi che non vogliono chiudersi. Come se Blake stesse suggerendo che i trying times, i tempi difficili, non si risolvono davvero. Si attraversano.

La musica è fragile, minimalista, eppure lo spazio emotivo che lascia dietro di sé è enorme.