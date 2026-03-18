Credit: Mads Perch

Unica data italiana dei Placebo, in programma il 6 novembre 2026 all’Unipol Forum di Milano, nell’ambito di un ampio tour che nel 2026 li vedrà protagonisti tra Regno Unito ed Europa per celebrare i trent’anni dall’uscita del loro iconico album di debutto.



Il nuovo tour accompagna l’annuncio di “Placebo RE:CREATED“, la nuova versione del disco che li ha consacrati a livello internazionale in uscita il 19 giugno 2026.

Durante i live, la band proporrà una scaletta incentrata sui primi due album, “Placebo” e “Without You I’m Nothing”, riportando sul palco anche brani storici che non venivano eseguiti dal vivo da oltre vent’anni. Il tour prenderà il via dal Portogallo per poi attraversare tutta Europa e concludersi nel Regno Unito, per un totale di 36 date davanti a centinaia di migliaia di fan.

Con “Placebo RE:CREATED”, i Placebo tornano su loro primo fondamentale lavoro proponendo nuove versioni di tutti i brani originali, arricchite da due tracce bonus: «Consideriamo questo disco come una director’s cut – dicono i membri della band – Non lo abbiamo ricreato da zero: siamo tornati ai nastri originali portando dentro 30 anni di esperienza live. Quando abbiamo realizzato il primo album, non avevamo ancora l’esperienza o le competenze tecniche per tradurre completamente ciò che avevamo in mente. Nel tempo, le canzoni hanno preso vita sul palco, crescendo ed evolvendosi».

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