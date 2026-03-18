Ci era davvero piaciuto molto il disco “Fatal Optimist” di Madi Diaz. La nostra Valentina diceva così: “Madi Diaz mette se stessa al primo posto, vulnerabile ma non sconfitta in un disco orgogliosamente folk e confessionale, disarmato e disarmante, onesto nella sua apparente semplicità.”

Queste sue caratteristiche compaiono anche nel piccolo live, raccolto e intimo, negli studi di NPR per il Tiny Desk, dove Madi si dimostra fiera e vulnerabile nello stesso tempo.

Tracklist:



Feel Something

Heavy Metal

God Person

For Months Now

Think of Me