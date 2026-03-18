Tory Silver annuncia il suo nuovo album “In Through the Front with Lasers”, in uscita il 29 maggio per Michi Tapes, insieme al nuovo singolo “Microwave”. Tory riflette sulle routine e sulle difficoltà, mentre il brano allontana la malinconia dalla quotidianità.

Tory Silver si muove tra garage rock e indie pop, con un taglio che sa essere ruvido e sonico, ma nello stesso tempo non disdegna aperture melodiche decisamenbte intriganti. Non è un caso che abbia aperto i concerti di gente come Bartees Strange, Katy Kirby, Jay Som e Remember Sports.

Prodotto e registrato da Melina Cortez Duterte (Jay Som), l’album è caratterizzato da superfici luminose che coprono nervi scoperti; un mix di chitarre pesanti e ritornelli accattivanti, anche se i testi sono più profondi di quanto la produzione lasci intendere. Le canzoni trasmettono un senso di disagio, riconoscendo che alcune cose non si risolvono – semplicemente persistono – e collocano il lavoro in una risposta: non come evitare il dolore, ma come affrontarlo.

Ovviamente vedere che la produzione è stata curata da Jay Som ci predispone già bene ad accostarci a questo disco e dobbiamo dire che “Microwave” sa fare egregiamente il suo lavoro, facendoci venire l’acquolina in bocca con quel gusto agrodolce e quel ritornello irresistibile.

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