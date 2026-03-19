In vista del tour per il loro 40° anniversario, che prenderà il via il mese prossimo, i veterani The Afghan Whigs hanno pubblicato un nuovo singolo, “House of I”, primo nuovo brano dal 2022.

In un comunicato stampa, Dulli ha spiegato come è nato il brano. “L’abbiamo registrato a New Orleans la scorsa estate“, ha detto. “Cercavo un pezzo uptempo di grande impatto e mi sembra che qui ne abbiamo trovato uno.”

Video correlato

“Dopo 40 anni, posso ancora fare ciò che amo di più“, ha dichiarato Dulli in un comunicato sul tour. “Scrivere canzoni ed eseguirle con i miei amici in tutto il mondo. Devo davvero darmi un pizzicotto.“

Dalla loro reunion nel 2012, gli Afghan Whigs hanno pubblicato tre album in studio: “Do to the Beast” del 2014, “In Spades” del 2017 e “How Do You Burn?” del 2022.