Un ritrovamento inaspettato per tornare dove tutto è nato e proprio lì chiudere al meglio un’avventura in musica lunga più di vent’anni. Perché nulla, in fondo, succede mai per caso.

“Quasi Casa” è la registrazione dell’ultimo concerto dei Giardini di Mirò, nella loro Cavriago, e sarà disponibile in pre-order da oggi 19 marzo – a tre anni esatti dal live – nel formato doppio vinile in edizione limitata. Uscita prevista il 12 giugno.

Il disco sarà disponibile solo in vinile e in download, non sulle piattaforme di streaming, ma si potrà ascoltare in anteprima in un listening party in programma martedì 24 marzo alle ore 20 al link https://punknotdiet.bandcamp.com/live/quasi-casa-listening-party-2

Un doppio vinile, arricchito da materiali scritti e visivi, che racchiude gli oltre vent’anni di carriera di una delle band pilastro del panorama indipendente italiano, che ha saputo portare alta – altissima – la bandiera di un certo modo di fare musica: autentico e attento al dettaglio, animato da un amore viscerale per il suono, declinato nelle direzioni più disparate. Muovendosi tra post rock, psichedelia ed elettronica, il gruppo emiliano ha saputo plasmare – album dopo album, traccia dopo traccia – dei veri e propri paesaggi sonori da cui lasciarsi avvolgere, su disco come dal vivo.

“Quasi Casa” nasce esattamente a tre anni fa: era il 19 marzo 2023 quando i Giardini di Mirò salirono sul palco del Circolo Kessel (ex Calamita) di Cavriago, proprio lì dove, a fine Anni Novanta, era nato il loro progetto, per quello che sarebbe stato l’ ultimo concerto della band.

Nessuno, però, sapeva che quella serata sarebbe stata l’ultima volta insieme dal vivo, niente era previsto o studiato. In quel momento era semplicemente la tappa conclusiva di Voiceless, il tour dedicato interamente al loro repertorio strumentale che ha seguito la pubblicazione a sorpresa, nel 2021, della suite “Del Tutto Illusorio”, la loro ultima release.

Una data speciale perché la band non aveva mai fatto un vero e proprio concerto nella sua cittadina natale. In sala c’erano circa duecento persone, tra cui Markus Mathis, che negli anni ha documentato diversi concerti della band, e lo ha fatto anche quella volta, integralmente. Una registrazione persa e poi ritrovata poco tempo fa, dopo l’annuncio dello scioglimento della band.

Una coincidenza e una storia simili non potevano rimanere segrete. Erano un segno del destino, un’occasione speciale per regalare al proprio pubblico, ancora una volta, un’ultima volta, un pezzetto della propria vita. “Quasi Casa” è un omaggio alla storia dei Giardini di Mirò e alla loro idea di musica: suonata, viva, collettiva. Il modo migliore per riassumere e chiudere un lungo, ricco e straordinariamente umano percorso condiviso.