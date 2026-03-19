Credit: Alexa Viscius

A distanza di quattro anni dall’uscita di “The Jacket“, gli Widowspeak torneranno il prossimo 5 giugno, via Captured Tracks, con il loro settimo LP, “Roses“.

I Widowspeak sono ora una coppia sposata, che svolge lavori quotidiani nella propria pausa stagionale. Robert è un falegname, Molly una cameriera. “Roses” non è costellato da ouverture drammatiche, ma ha come sfondo le minuzie e la ripetizione delle azioni quotidiane. Piccole osservazioni prima, durante e dopo il lavoro: il rituale di versare l’acqua ai clienti, prendersi un raffreddore nel giorno libero. Sognare ad occhi aperti di vincere alla lotteria, o magari rendersi conto di aver già vinto.

Hanno registrato l’album lo scorso gennaio all’Old Carpet Factory sull’isola greca di Hydra: uno studio in una vecchia casa nascosta tra le ripide colline del villaggio. Lì d’inverno è tranquillo, quando i turisti sono tornati tutti a casa. I membri di lunga data della loro live band, Willy Muse, John Andrews e Noah Bond, hanno collaborato con loro. “Roses” è stato poi portato a casa e lentamente, leggermente ritoccato, prima di essere abilmente mixato da Alex Farrar ai Drop of Sun Studios e masterizzato da Greg Obis alla Chicago Mastering.

Il loro nuovo singolo si chiama “If You Change” ed è accompagnato da un video di Otium.

Molly dice del brano:

Ho riflettuto sulla paura del cambiamento e su quei momenti in cui le cose (situazioni, oggetti) sembrano congelate nel tempo per paura di rovinarle. Si sente sempre parlare di «condizioni perfette» come se fosse un pregio, ma significa anche che quell’oggetto non è stato usato, non ha fatto parte della vita di qualcuno, non è stato amato. Non riesce mai a realizzare il proprio destino.

“Roses” Tracklist:

1. The Hook

2. No Driver

3. Roses

4. If You Change

5. Wondering

6. Angel Number

7. Soft Cover

8. Heaven Is Waiting

9. Actor

10. Hourglass