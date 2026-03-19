Credit: The Haunted Youth

Dopo il successo dello show a SXSW, i The Haunted Youth ritornano con “murder me”, secondo singolo estratto dal nuovo album “Boys Cry Too” in uscita l’8 maggio su Play It Again Sam.



In “Boys Cry Too” Joachim Liebens si lascia alle spalle la fragilità e l’innocenza del bedroom pop di “Dawn Of The Freak“, disco già culto in Belgio, per aprirsi a qualcosa di più aggressivo e carico di tensione emotiva. Dalla prima imponente traccia di 8 minuti “in my head” fino alla conclusiva “ghost girl”, l’album abbandona la compostezza e lascia spazio a qualcosa di più grezzo, unendo melodie fragili a distorsioni e aggressività per creare un sound che risulta allo stesso tempo intimo ed esplosivo.

«In Dawn Of The Freak ero solo un ragazzino», riflette oggi Liebens. «A me sembra quasi una filastrocca: è tutto così fragile e infantile, come un grido per attirare l’attenzione. Ora sono pieno di rabbia e sfondo le porte».

“Mi sono sentito davvero come un ragazzo in questo disco. L’ultimo album era più androgino sotto questo aspetto, ma questa volta ero davvero in contatto con il lato maschile delle mie emozioni“, spiega Liebens. “La prima metà del disco è fondamentalmente come tutti vedono un ragazzo quando ha il cuore spezzato: si chiude in se stesso, è paranoico, è arrabbiato, è aggressivo. Ma poi la seconda metà è tutta un’altra storia – è vulnerabile. Voglio mostrare la parte vulnerabile degli uomini e dei ragazzi e celebrarla invece di renderla questo stigma che va avanti da così tanto tempo.“