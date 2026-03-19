Dall’Australia con una carica power pop/shoegaze micidiale arrivano i Sunsick Daisy, che mi paiono dei Ride che hanno voglia di buttare a mare la loro seriosità e si cimentano in una corsa a perdifiato ad alto voltaggio, almeno in “Pale Blue”, che però è più vecchia rispetto a “Waitinf For” che invece è appena uscita e ha una forte carica malinconica.

<a href="https://sunsickdaisy.bandcamp.com/track/pale-blue">Pale Blue by Sunsick Daisy</a>

“‘Waiting For’ è la storia di una relazione in cui due persone sono intrappolate in un tira e molla di emozioni e di come affrontano la situazione“, spiega Kane Gabell. “Durante il tour, ho ascoltato molto Glen Campbell sul sedile posteriore dell’auto. Amavo il modo in cui raccontava storie attraverso la sua musica ed è stato sicuramente una fonte d’ispirazione per questo brano.“

La band ha già una buona serie di EP all’attivo e questa nuova canzone vede la presenza di Ella Phillips, la nuova bassista, che si unisce ai membri fondatori Kane Gabell e Sarah Grainger Con il nuovo singolo “Pale Blue” – un’ode psichedelica e nebulosa all’amore digitale – i Sunsick Daisy mettono sul piatto un’energia rinnovata e sicura che infonde forza e carica al loro caratteristico muro di suono, ma nello stesso tempo “Waiting For” ci dimostra che sanno viaggiare bene anche su altri versanti, più morbidi e avvolgenti, in bilico tra nostalgia e pop/shoegaze avvolgente.

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