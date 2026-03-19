Dall’Australia con una carica power pop/shoegaze micidiale arrivano i Sunsick Daisy, che mi paiono dei Ride che hanno voglia di buttare a mare la loro seriosità e si cimentano in una corsa a perdifiato ad alto voltaggio, almeno in “Pale Blue”, che però è più vecchia rispetto a “Waitinf For” che invece è appena uscita e ha una forte carica malinconica.

“‘Waiting For’ è la storia di una relazione in cui due persone sono intrappolate in un tira e molla di emozioni e di come affrontano la situazione“, spiega Kane Gabell.Durante il tour, ho ascoltato molto Glen Campbell sul sedile posteriore dell’auto. Amavo il modo in cui raccontava storie attraverso la sua musica ed è stato sicuramente una fonte d’ispirazione per questo brano.

La band ha già una buona serie di EP all’attivo e questa nuova canzone vede la presenza di Ella Phillips, la nuova bassista, che si unisce ai membri fondatori Kane Gabell e Sarah Grainger Con il nuovo singolo “Pale Blue” – un’ode psichedelica e nebulosa all’amore digitale – i Sunsick Daisy mettono sul piatto un’energia rinnovata e sicura che infonde forza e carica al loro caratteristico muro di suono, ma nello stesso tempo “Waiting For” ci dimostra che sanno viaggiare bene anche su altri versanti, più morbidi e avvolgenti, in bilico tra nostalgia e pop/shoegaze avvolgente.

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