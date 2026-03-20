I Blueboy hanno ancora molto da dire e dopo l’ottima musica dell’anno scorso lo fanno ancora con “Stardust”, il terzo di una trilogia di memorabili singoli in 7″ per la Precious Recordings di Londra.



I Blueboy hanno pubblicato l’anno scorso l’acclamato album “A Life in Numbers“, un disco da pelle d’oca. Ora tornano con la spettacolare “Stardust”, che segna un nuovo viaggio nel mondo dello shoegaze, ricco di pathos magico e melodie celestiali.

<a href="https://blueboy.bandcamp.com/album/prenew-9-stardust">PRENEW 9: Stardust by Blueboy</a>

Una canzone che dimostra lo spendido stato di forma della band inglese. Insieme all’inedito ecco anche un’esclusiva versione acustica del brano dell’album “Five Minutes”, presente sull’ultimo disco. Attenzione che il nuovo singolo esce in un’edizione limitata di 350 copie.

