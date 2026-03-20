Credit: Elizabeth Miranda

Il mese scorso i Foo Fighters avevano annunciato i dettagli del loro dodicesimo LP, “Your Favorite Toy“, in arrivo il prossimo 24 aprile, via Roswell Records / RCA Records, a distanza di quasi tre anni da “But Here We Are”.

Il disco è stato registrato nel loro studio casalingo e co-prodotto da Oliver Roman insieme agli stessi Foo Fighters.

Dave Grohl parlando di “Your Favorite Toy”, lo ha descrivetto come un disco “dal ritmo incalzante” con alcuni brani “rumorosi e ad alto volume“.

Dopo la title-track “Your Favorite Toy”, condivisa nelle scorse settimane, oggi è il turno di “Caught In The Echo”, che potete ascoltare qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che i Foo Fighters presenteranno il loro nuovo lavoro in Italia nel prossimo mese di luglio con una data prevista per domenica 5 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano (in apertuta ci saranno Idles e Fat Dog).