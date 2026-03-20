credit: Giuseppe Lanno

A sette anni dal suo ultimo album “Afrodite”, Dimartino annuncia “L’improbabile piena dell’Oreto“, il suo quinto album di studio e il ritorno alla dimensione solista, dopo gli ultimi anni di progetti condivisi e collaborazioni. Ad anticipare il disco è “L’oro del fiume”, il brano che apre l’album e che ne introduce fin da subito l’immaginario sonoro e narrativo del nuovo capitolo discografico che prende forma attorno a un’immagine centrale: quella del fiume, luogo di mistero, ricerca e trasformazione.

“L’oro del fiume” racconta la storia di un cercatore d’oro fermo nel mezzo del fiume a interrogarsi sul senso della propria ricerca: una riflessione poetica sull’uomo contemporaneo e sugli obiettivi che inseguiamo e lo scorrere del tempo. Nel testo il cercatore d’oro diventa una figura simbolica che si muove nella corrente della vita inseguendo un obiettivo, salvo poi accorgersi che proprio quella ricerca rischia di allontanarlo da ciò che conta davvero. Tra immagini d’acqua, silenzi e correnti che trascinano indietro, il protagonista arriva a una resa consapevole: lasciare che l’oro resti lì dov’è, nel mistero del fiume. La canzone, scritta da Dimartino e prodotta da Roberto Cammarata, è una delicata ballad folk dove l’arrangiamento gira attorno a un arpeggio di chitarra che assume una valenza quasi popolare, elettronica e organica, mentre il mellotron fa da sfondo.

L’uscita del nuovo album, in arrivo venerdì 8 maggio, sarà accompagnata anche dal ritorno live con “L’improbabile piena dell’Oreto Tour 2026″, una serie di concerti in venue non convenzionali e suggestive in cui Dimartino porterà dal vivo le nuove canzoni – insieme al repertorio che negli anni ha segnato il suo percorso di autore e musicista – in una veste intima e unplugged. Sei appuntamenti chitarra e voce che a grande richiesta raddoppiano, in meno di 24 ore, a Roma, Bari, Milano e Torino. Uno show imperdibile in cui l’artista metterà a nudo le canzoni davanti al suo pubblico:

«Già durante la scrittura del disco immaginavo una dimensione live molto acustica. – Racconta Dimartino – La mia idea è quella di spogliare la canzone per restituirne la fragilità. Ho scelto di suonare in alcuni luoghi mistici non per fare un rito, ma semplicemente per predisporre il pubblico ad un ascolto più attento».

Queste le prime date annunciate de “L’improbabile piena dell’Oreto Tour 2026″, organizzato da Picicca Mgmt in collaborazione con Vivo Concerti:

8 maggio – Roma, Chiesa Valdese (Unplugged In Monti)

9 maggio – Bari, La Vallisa

11 maggio – Milano, Teatro Filodrammatici (in concerto per MI AMI)

13 maggio – Torino, Coro di Santa Pelagia

14 maggio – Firenze, Sala Vanni

15 maggio – Fano, Festival Sopravento

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei circuiti abituali di prevendita. Per gli appuntamenti di Roma, Bari, Milano e Torino: gli spettacoli delle h 21.00 sono sold out e si aggiunge una replica alle h 19.00 (tranne per Roma che la replica inizia alle h 19.30).