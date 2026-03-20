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“Grembo de pria“, la nuova produzione della songwriter, cantante, polistrumentista e scrittrice Elli de Mon, sarà pubblicata in formato vinile 7″ il 20 marzo 2026 per l’etichetta indipendente italiana Rivertale Productions. Il formato digitale sarà disponibile solo per il singolo principale “Monte Orco”.

Il progetto nasce come appendice all’album “Raìse”, che ha segnato una significativa svolta stilistica nel percorso dell’artista, nota principalmente come onewomanband tra garage/blues e psichedelia, attraverso l’abbandono della lingua inglese per il dialetto vicentino delle sue terre, e la presentazione del progetto in formazione a tre, accanto al chitarrista Marco Degli Esposti e al batterista Francesco Sicchieri. L’album, pubblicato sempre da Rivertale Productions, ha incontrato ottimi apprezzamenti di critica e pubblico, ed è stato menzionato tra le migliori opere musicali italiane del 2025.



“Grembo de Pria” mantiene saldo il linguaggio dialettale, un personalissimo stile tra folk, gospel, stoner e psichedelia, e la formazione a tre, ampliandola con le chitarre, nella canzone del lato B, di Black Snake Moan, alias Marco Contestabile, apprezzato onemanband tra blues, folk e visionarietà sciamanica.

Si tratta per Elli de Mon di un progetto speciale, che l’artista accompagna ad un suo scritto intitolato “Manifesto – La Montagna parla per noi”, dedicato al monte Summano, luogo spirituale dove termina il cammino di Santorso nella leggenda narrata in “Raìse”. In esso troviamo l’essenza e il valore di questo nuovo lavoro inteso come un rituale, un canto della Montagna-Dea dedicato alle donne, e in particolare alle donne che interrompono, volontariamente e non, una gravidanza. Una tematica importante, che l’artista vive nella vicinanza con una persona a lei cara che ha attraversato questo profondo percorso.

Il vinile 7″ è confezionato in formato de-luxe con una tiratura limitata di 100 copie, in collaborazione con l’artista Silvia Gavasso che ha creato la copertina con una cianotipia a strati poi rielaborata e stampata tipograficamente, e contiene al suo interno una cianotipia stampata a mano utilizzando l’antica tecnica fotografica nata nell’800 che produce stampe di colore blu intenso.

Parte del ricavato dalla vendita di “Grembo de pria” sarà devoluto alle associazioni italiane L.A.I.G.A. – Libera Associazione Italiana Ginecologi Non Obiettori per l’Applicazione della L. 194/78, che tutela il diritto di interruzione volontaria della gravidanza (www.laiga194.it), e CiaoLapo, che offre sostegno psicologico e assistenza nell’esperienza del lutto perinatale (www.ciaolapo.it).