Credit: Bandcamp

I Failure tornano con nuova musica e annunciano l’uscita del loro settimo album in studio, “Location Lost“, prevista per il 24 aprile via Failure Records/Arduous Records/Virgin Music Group. Il trio di Los Angeles ha condiviso il nuovo singolo “A Way Down”.

“A Way Down”, a quanto ci dicono le note stampa, si inserisce nel percorso sonoro della band con un forte richiamo alle influenze che hanno segnato le origini artistiche del gruppo.

Il vocalist Ken Andrews dice: “Dal punto di vista musicale, ‘A Way Down’ è un omaggio a due band che mi hanno spinto a prendere in mano la chitarra e provare a scrivere musica: The Cure e Siouxsie & The Banshees, in particolare il loro periodo dei primi anni ’80 con album come ‘Juju’ e ‘Pornography’. Sono rimasto colpito dall’approccio spigoloso delle chitarre e dalle atmosfere oscure senza compromessi che permeavano quei dischi. A livello di testi, ‘A Way Down’ è un’altra riflessione sull’incomunicabilità e sulla solitudine che spesso ne deriva. Nessun lato positivo qui.“

Il chitarrista e bassista Greg Edwards ha sottolineato come il disco rappresenti una svolta: “È molto diverso. Ci sono suoni e parti che non hanno precedenti nel mondo dei Failure.”

Il primo singolo estratto era stato “The Air’s on Fire”:

Con oltre tre decenni di carriera, i Failure continuano a mantenere una forte identità artistica. Dopo i primi lavori “Comfort” e “Magnified”, la band ha pubblicato nel 1996 “Fantastic Planet”, considerato uno degli album più influenti degli anni ’90. Dopo una lunga pausa di 17 anni, il ritorno è avvenuto con “The Heart Is a Monster” nel 2015, seguito da “In the Future Your Body Will Be the Furthest Thing from Your Mind” nel 2018 e “Wild Type Droid” nel 2021.

Tracklist: