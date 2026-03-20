Il 17 aprile, i newyorkesi Frog pubblicheranno il loro ottavo album in studio, “Frog for Sale”. Si tratta della continuazione della serie iniziata con “1000 Variations on the Same Song” del 2025 e seguita sei mesi dopo da “The Count”. In queste dodici canzoni il mood sonoro può tranquillamente ricordare cantautori come Paul McCartney e Buddy Holly.

“Questo è un album su come a volte il denaro ostacoli l’amore“, dice Daniel.

Daniel e Steve Bateman sono soliti cambiare spesso le carte in tavola, passando da folk-freak-rock a indie-rock, con un eclettismo musicale che a volte può spiazzare.

In questo singolo si fanno classici, voci, piano e una melodia tanto semplice quando dannatamente accattivante. E funziona, eccome se funziona!

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