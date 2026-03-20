Tom A. Smith è tornato ed è ancora il nostro campione in fatto di groove trascinante. Chitarra, basso, batteria e il suo incedere micidiale. Il ragazzo, originario di Sunderland, ha già ottenuto più di quanto la maggior parte degli artisti riesca a ottenere in una vita intera, tra concerti e dichiarazioni di affetto da parte di stampa e artisti vari (Elton John ha salutato Tom come “la prossima grande rivelazione”).

Il nuovo singolo, “SFX”, è come sempre fatto per farci muovere, ballare e sudare: declama il suo testo mentre il ritmo ci incalza senza tregua e una chitarra acida segnala strada. C’è potenza, c’è melodia e c’è tutto quello che si vuole per avere un gran bel pezzo.

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